Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2022 20:00

Беларусь начала погрузку минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь уже приступила к погрузке минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом.

"Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения (в порту "Бронка" - ИФ)", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в субботу. Трансляцию встречи ведет телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Он также добавил, что существующих мощностей инфраструктуры порта Беларуси может не хватить для нужд, "но как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться".

Как сообщалось, ранее в первой половине дня президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке (Санкт-Петербург).

Беларусь в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать свои товары (в том числе калийные удобрения, нефтепродукты, продукцию машиностроения) через прибалтийские порты. Ранее республика вела переговоры с российской стороной об использовании портов Ленинградской области, Мурманска, Астрахани для экспорта своей продукции. Строительство белорусского порта "Бронка" после окончания саммита лидеров стран ОДКБ в мае обсуждали президенты Беларуси и России.

ММПК "Бронка" расположен на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Санкт-Петербург, в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносов. Порт "Бронка" включает в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр.

Единственным владельцем и оператором ММПК "Бронка" является ООО "Феникс", которое в настоящее время принадлежит Росимуществу. До февраля 2023 года ООО "Феникс" войдет в состав госкорпорации "Ростех".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


Похожие новости


Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Беларуси комплексы «Искандер-М» Беларусь переориентирует 20 млн тонн грузов на петербургские порты - Лукашенко Американский брокер Interactive Brokers ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций ЕС Беларусь и РФ намерены летом подписать соглашение о единой промышленной политике СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко в Сочи Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, перевалку грузов и ракетостроение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az