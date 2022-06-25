Беларусь начала погрузку минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь уже приступила к погрузке минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом.
"Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения (в порту "Бронка" - ИФ)", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в субботу. Трансляцию встречи ведет телеканал "Россия 24" (ВГТРК).
Он также добавил, что существующих мощностей инфраструктуры порта Беларуси может не хватить для нужд, "но как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться".
Как сообщалось, ранее в первой половине дня президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке (Санкт-Петербург).
Беларусь в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать свои товары (в том числе калийные удобрения, нефтепродукты, продукцию машиностроения) через прибалтийские порты. Ранее республика вела переговоры с российской стороной об использовании портов Ленинградской области, Мурманска, Астрахани для экспорта своей продукции. Строительство белорусского порта "Бронка" после окончания саммита лидеров стран ОДКБ в мае обсуждали президенты Беларуси и России.
ММПК "Бронка" расположен на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Санкт-Петербург, в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносов. Порт "Бронка" включает в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр.
Единственным владельцем и оператором ММПК "Бронка" является ООО "Феникс", которое в настоящее время принадлежит Росимуществу. До февраля 2023 года ООО "Феникс" войдет в состав госкорпорации "Ростех".
Баку и Берлин имеют общие интересы во многих сферах - посол Германии
Баку и Вена отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества
Алиев наградил орденами и медалями более 100 военнослужащих ВС Азербайджана
Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике
Инвесторы из ОАЭ в ближайшее время посетят Азербайджан
В Азербайджане вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
В ОИС назвали сроки проведения в Баку сессии министерской конференции, отложенной из-за пандемии COVID-19
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ