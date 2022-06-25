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Дальнее зарубежье 25.06.2022 20:40

Столтенберг сообщил о договоренности продолжить на следующей неделе переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Хорошее обсуждение с президентом нашего уважаемого союзника Турции Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции в НАТО. Договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - написал он в субботу в Твиттере.

Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


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