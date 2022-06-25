Путин предложил Лукашенко детально обсудить логистику поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко обсудить детали логистики, связанной с поставками удобрений и зерна на мировой рынок.
"Многие наши партнеры просят об увеличении поставок, надо просто проговорить детали, связанные с логистикой", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в субботу.
Он добавил, что в этом году - до следующего лета Россия будет готова поставить за рубеж свыше 50 млн тонн зерна. При этом он обратился к президенту Беларуси за поддержкой: "Я знаю, что под вашим руководством белорусское сельское хозяйство развивается очень уверенно и успешно".
"Что касается удобрений, то здесь нужно, конечно, помочь нашим традиционным партнерам", - сказал Путин.
В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что "половину удобрений мы производим вместе с Россией, это огромный объем".
Президент Беларуси заверил: "У нас нет проблем с поставками ни зерна, ни удобрений на рынки, не надо на нас это вешать".
Президент РФ со своей стороны заметил, что "продовольственная тема сейчас является наиболее актуальной так же, как и тема поставок удобрений на мировые рынки". "Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН, и я хотел бы вас тоже проинформировать, как складывается эта работа", - сказал Путин.
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