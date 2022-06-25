Посол Грузии в США заявил Байдену, что его страна является надежным партнером Соединенных Штатов в регионе

Грузия является надежным и преданным партнером США в регионе, заявил посол Грузии в США Давид Залкалиани в ходе короткой встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Встреча, по информации грузинского МИД, состоялась в рамках церемонии вручения верительных грамот американскому президенту.

Как отмечают в МИД, Залкалиани проинформировал Байдена о существующих перед Грузией вызовах.

"Президент США отметил, что хорошо понимает, перед какими вызовами стоит Грузия. Он выразил поддержку суверенитета, территориальной целостности и западных устремлений Грузии", - говорится в сообщении.

Залкалиани был назначен послом Грузии в США в апреле текущего года. До этого он с июня 2018 года занимал пост министра иностранных дел Грузии.