Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2022 22:00

Путин сообщил о 200 хранящихся в Европе ядерных тактических боезарядах США

В европейских странах хранится 200 ядерных тактических боезапасов, Россия и Беларусь обязаны обеспечить свою безопасность в этой связи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Европе, у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах-членах Северо-Атлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолётов и не только американских, но этих упомянутых мною стран в Европе", - заявил Путин в ходе российско-белорусских переговоров.

"Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально, но нам даже зеркально на это не стоит отвечать. Нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны", - подчеркнул президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ВЛАДИМИР ПУТИН


Похожие новости


США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ США ввели санкции против связанных с РИД лиц Власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений, но не афишируют это Рябков обсудил с американским послом вопросы двусторонней повестки дня - МИД РФ Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ Министры финансов и энергетики США внесены в российский стоп-лист - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az