Путин сообщил о 200 хранящихся в Европе ядерных тактических боезарядах США

В европейских странах хранится 200 ядерных тактических боезапасов, Россия и Беларусь обязаны обеспечить свою безопасность в этой связи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Европе, у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах-членах Северо-Атлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолётов и не только американских, но этих упомянутых мною стран в Европе", - заявил Путин в ходе российско-белорусских переговоров.

"Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально, но нам даже зеркально на это не стоит отвечать. Нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны", - подчеркнул президент РФ.