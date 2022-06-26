Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.06.2022 09:00

В ФРГ стартует саммит G7

Встречи лидеров стран G7, к которым также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР, состоятся в ФРГ с 26 по 28 июня.

Во время саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя политика и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.

В ходе одного из заседаний к лидерам дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что лидеры также обсудят новые меры, направленные на изоляцию России от мировой экономики и нарушение цепочек поставок для российского оборонного комплекса. По его словам, участники саммита планируют достичь новых договоренностей для снижения цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Саммит состоится в баварских Альпах в Эльмау. Там же проходил и прошлый саммит под председательством Германии, когда канцлером была Ангела Меркель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРГ, G7, САММИТ


Похожие новости


Меркель примет участие в видеоконференции лидеров стран G7 Политолог рассказал, как Трамп бросал конфеты в сторону Меркель на саммите G7 Саммит G7 должен выйти за пределы кризисной дипломатии и дать международный ответ на глобальные вызовы - Меркель Главы МИД «Большой семерки» обсудят через неделю вопросы укрепления международных отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az