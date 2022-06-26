В ФРГ стартует саммит G7

Встречи лидеров стран G7, к которым также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР, состоятся в ФРГ с 26 по 28 июня.
Во время саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя политика и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.
В ходе одного из заседаний к лидерам дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что лидеры также обсудят новые меры, направленные на изоляцию России от мировой экономики и нарушение цепочек поставок для российского оборонного комплекса. По его словам, участники саммита планируют достичь новых договоренностей для снижения цен на энергоносители и продовольствие в мире.
Саммит состоится в баварских Альпах в Эльмау. Там же проходил и прошлый саммит под председательством Германии, когда канцлером была Ангела Меркель.
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