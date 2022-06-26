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Блинкен и Чавушоглу обсудили вопрос важности единства НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе обсудили вопросы, касающиеся предстоящего саммита НАТО и ситуации вокруг Украины, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность единства НАТО в преддверии саммита альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде", - говорится в сообщении.

Ранее, как информировали СМИ, ожидается, что на саммите будет обсуждаться вопрос о вступлении в блок Финляндии и Швеции, которые подали заявки на присоединение 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.

Госдеп отметил, что Блинкен и Чавушоглу в беседе также обсудили "продолжающуюся поддержку Украины".

"Госсекретарь выразил признательность турецкому министру за дипломатические усилия, направленные на то, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт вышел на мировые рынки", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, НАТО


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