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Дальнее зарубежье 26.06.2022 09:40

Спецназ США и их союзников действует на территории Украины

В Украине тайно действуют подразделения специального назначения ряда стран НАТО, речь идет о так называемых "коммандос" из США, Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, "несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет вводить американские войска в Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно действовать в стране, в основном, в Киеве". В газете добавили, что в их задачу входит передача украинской стороне "огромного объема разведданных".

"В то же время, несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работают внутри Украины", - подтвердили изданию источники.

Газета напоминает, что "США перед началом спецоперации России отозвали 150 своих военных инструкторов, работавших в Украине". "Но коммандос либо остались, либо с тех пор выезжали и въезжали в страну, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал поставки оружия и другой помощи, сообщили три американских чиновника", - пишет издание.

В статье также говорится, что присутствие "коммандос" "намекает на масштабы тайных усилий по оказанию помощи Украине".

Американские и другие западные представители сообщают на условиях анонимности, что иностранные "коммандос" "не находятся на линии фронта вместе с украинскими войсками, они консультируют их из штаб-квартир в других частях страны или удаленно с помощью зашифрованной связи (...). Однако есть признаки того, что их логистика, результаты подготовки и разведывательная поддержка ощущаются на поле боя ", отмечает издание.

По сообщениям источников газеты, в Германии "для координации военной помощи украинским коммандос и другим войскам" создана специальная структура, в которую вошли до 20 стран.

Министр армии США Кристин Вормут на мероприятии по национальной безопасности в Атлантическом совете рассказала, что эта структура "помогает управлять потоком оружия и техники в Украину", пишет The New York Times.

"Мы пытаемся координировать перемещение всех этих различных грузов", - приводит газета слова министра.

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Тэги: США, НАТО, УКРАИНА, СПЕЦНАЗ


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