В России до конца года почти втрое увеличат пропускную способность пункта на границе с Азербайджаном

Реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Яраг-Казмаляр» на границе России с Азербайджаном позволит почти втрое увеличить его пропускную способность к концу текущего года, сообщили в пресс-службе главы Дагестана (Россия) Сергея Меликова.
Там отметили, что реконструкция пункта пропуска проводится в два совмещенных технологических этапа с сохранением действующего режима и пропускной способности, которая на сегодняшний день составляет 500 единиц автотранспортных средств в сутки - как грузовых, так и пассажирских.
«Завершение работ планируется до конца текущего года. После чего, согласно проекту, пропускная способность пункта увеличится до 1400 единиц автотранспортных средств и 4000 физических лиц в сутки», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на фоне переориентации логистических маршрутов и цепочек поставок грузов наблюдается резкое увеличение грузоперевозок автомобильным транспортом в международном сообщении из западных регионов России транзитом через Дагестан, что «существенно увеличило нагрузку на пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». «В этой связи было оперативно организовано грузовое движение через пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» с вводом в эксплуатацию участка дороги в обход села Тагиркент-Казмаляр, а также движение порожних транспортных средств через пункт пропуска «Ново-Филя», - говорится в сообщении.
МАПП «Яраг-Казмаляр» находится на реконструкции с июля 2020 года без приостановки работы. Целью реконструкции пункта пропуска является увеличение его пропускной способности, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих границу. Ранее сообщалось, что по результатам его реконструкции пропускная способность МАПП составит 730 легковых, 630 грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4000 физических лиц в сутки.
Р.Керимов
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