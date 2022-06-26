К уходу из России готовы менее 3% японских компаний

Менее 3% японских компаний, работающих в России, готовы прекратить свой бизнес в РФ, свидетельствую результаты анализа Teikoku Databank Ltd, который основывался на данных опроса, проведенного Йельской школой менеджмента в США, сообщило агентство "Киодо".
Анализ свидетельствует, что значительное число японских компаний с осторожностью относятся к уходу из России, причем многие из них лишь приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в будущем.
Опрос Йельской школы, который охватил около 1,3 тыс. крупных компаний по всему миру, показал, что только четыре из 168 японских компаний, работающих в России, то есть, 2,4%, приняли решение прекратить деятельность в РФ, пишет "Киодо".
Агентство обращает внимание, что этот показатель намного ниже, чем в некоторых других крупных странах. Так, о своем выходе из России объявили около 48% британских компаний, около 33% канадских и около 29% американских.
В то же время, опрос показал, что в Италии доля компаний, принявших решение уйти из России, составляет только около 5%, говорится в сообщении.
Главы МИД и Минтранса Азербайджана, Казахстана и Турции обсудят ТМТМ в Баку
Баку и Берлин имеют общие интересы во многих сферах - посол Германии
Баку и Вена отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества
В России до конца года почти втрое увеличат пропускную способность пункта на границе с Азербайджаном
Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,4%
В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн - университет Хопкинса
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ