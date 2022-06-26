В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 600 человек, скончались 55 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 26 июня, в РФ выявлено 3 004 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах. Ситуация осталась без изменений в 10 регионах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 55 человек, накануне штаб сообщал о 61 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 072 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось. Количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 2 713 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 25 июня", - отметили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 418 тыс. 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 380 тыс. 890 умерших и 17 млн 845 тыс. 513 выписанных.