Слепой японский скейтбордист сделал 122 трюка подряд и стал рекордсменом

Японский скейтбордист, потерявший 95 процентов зрения из-за болезни, побил два мировых рекорда Гиннесса, выполнив 33 трюка за одну минуту с завязанными глазами, а затем 122 трюка подряд с завязанными глазами, сообщает агентство United Press International.
Рюсей Оучи, потерявший большую часть зрения из-за пигментного ретинита, сказал, что начал кататься на скейтборде в возрасте 14 лет, а всего через несколько лет начал терять зрение.
Оучи сказал, что он удвоил свои усилия и тренировался со своими друзьями, в то время как его зрение ухудшилось.
Он поставил целью установить рекорд по количеству последовательных прыжков на скейтборде с завязанными глазами. В итоге ему удалось выполнить подряд 122 олли - скейт-трюка, во время которого доска поднимается над землей.
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