Китай предоставит пострадавшим от землетрясения в Афганистане помощь на 50 млн юаней

Посол Китая в Кабуле Ван Юй на встрече с Амир Ханом Муттаки, который возглавилминистерство иностранных дел Афганистана,объявил об отправке правительством КНР пострадавшим от землетрясения в Афганистане экстренной гуманитарной помощи на сумму в 50 миллионов юаней.
"Я сказал, что после землетрясения китайское правительство немедленно решило предоставить экстренную гуманитарную помощь в размере 50 миллионов юаней, включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости. Первая партия прибудет сюда чартерным рейсом 27 числа", - написал Юй в твиттере.
"Китай также активизировал усилия по сбору денежных средств, палаток, одеял и другой гуманитарной помощи по различным каналам, таким как местные органы власти, Общество Красного Креста Китая и предприятия. Настоящая дружба может выдержать испытание невзгодами", - отметил дипломат.
Он также сообщил, что китайская компания MCC Mes Aynek Copper Mine решила предоставить помощь в размере $200 тыс. пострадавшим от землетрясения жителям Афганистана.
"Китайские предприятия обязательно выполнят свои социальные обязательства", - заверил китайский посол.
В начале июня руководство китайской компании провело переговоры с заместителем премьер-министра по политическим вопросам Афганистана Абдул Кабиром, чтобы обсудить запуск проекта по добыче меди в Айнаке.
По данным Геологической службы США, месторождение Айнак в провинции Логар, на востоке Афганистана является крупнейшим месторождением меди Евразии, там содержится 450 млн тонн медной руды. Ранее китайские компании заявляли о заинтересованности к доступу также к месторождениям лития в Афганистане.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в юго-восточном регионе Афганистана в 1:30 по местному времени 22 июня. 24 июня в 10:00 в районе Гиян в Пактике произошел афтершок.
По данным ООН, всего погибли около 800 человек, более 1400 ранены, многие из них серьезно, несколько тысяч домов разрушены и повреждены.
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