Великобритания, США, Япония и Канала намерены ввести запрет на импорт золота из РФ

Лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота, сообщают в воскресенье на Даунинг-стрит.

"Благодаря жестким новым мерам, о которых объявят на начинающемся сегодня саммите G7, мы запретим дальнейший экспорт российского золота в Великобританию, США, Канаду и Японию", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

"Лондон - крупный центр торговли золотом, и поддержка США, Японии и Канады означает, что данные меры будут иметь серьезное воздействие", - отмечается в документе.

В нем говорится, что на саммите британский премьер Борис Джонсон призовет другие страны присоединиться к данным ограничительным мерам.