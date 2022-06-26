Великобритания, США, Япония и Канала намерены ввести запрет на импорт золота из РФ

Лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота, сообщают в воскресенье на Даунинг-стрит.
"Благодаря жестким новым мерам, о которых объявят на начинающемся сегодня саммите G7, мы запретим дальнейший экспорт российского золота в Великобританию, США, Канаду и Японию", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
"Лондон - крупный центр торговли золотом, и поддержка США, Японии и Канады означает, что данные меры будут иметь серьезное воздействие", - отмечается в документе.
В нем говорится, что на саммите британский премьер Борис Джонсон призовет другие страны присоединиться к данным ограничительным мерам.
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