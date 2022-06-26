Новый президент Колумбии пообещал защищать тропические леса

Густаво Петро, избранный президент Колумбии левых взглядов, вступит в должность в августе и приступит к реализации своих предложений по прекращению рекордно высоких темпов вырубки лесов в тропических лесах Амазонки. Петро пообещал ограничить экспансию агробизнеса в лес и создать заповедники, где общинам индейцев будет разрешено собирать каучук, асаи и другие недревесные лесные продукты. Он также пообещал получить доход от углеродных кредитов для финансирования пересадки растений. Об этом сообщает Associated Press.

Задача прекращения обезлесения кажется более сложной, чем когда-либо. В 2021 году колумбийская Амазонка потеряла 98000 гектаров лесов из-за вырубки лесов и еще 9000 гектаров из-за пожаров. Оба показателя снизились по сравнению с тем, что было в 2020 году, но 2021 год по-прежнему остается четвертым худшим годом за всю историю наблюдений.

Более 40% территории Колумбии находится в бассейне Амазонки, площадь которой примерно равна площади Испании. Страна обладает самым большим в мире биоразнообразием птиц, главным образом потому, что она включает в себя переходные зоны между Андами и низменностями Амазонки. По данным Фонда охраны природы и устойчивого развития (FCDS), 15% колумбийской Амазонки уже вырублены.

Уничтожение лесов растет с 2016 года, когда Колумбия подписала мирное соглашение с Революционными вооруженными силами Колумбии, или РВСК, которое положило конец десятилетиям кровопролитного вооруженного конфликта.

"Мирный процесс позволил людям вернуться в ранее охваченные конфликтом сельские районы. Поскольку возвращающееся население все активнее использовало природные ресурсы, это способствовало обезлесению и увеличению лесных пожаров, особенно в Амазонке и переходных регионах между Андами и Амазонкой", говорится в новой статье в научном журнале "Environmental Science and Policy".

"Как только вооруженные группы были демобилизованы, они освободили лес для разведения крупного рогатого скота, незаконной добычи полезных ископаемых и незаконного оборота наркотиков", - сказала Рут Консуэло Чапарро, директор фонда "Дороги к идентичности".

Основной причиной обезлесения стало расширение скотоводства.

"Экспансия крупного рогатого скота идет рука об руку с незаконно захваченными землями, - сказал директор FCDS Родриго Ботеро. - Большая сделка в бизнесе - это земля. Коровы - это просто способ завладеть этими территориями".

Незаконно захваченные земли часто перепродаются владельцам ранчо, которые затем выпускают свой скот без ограничений на землепользование, таких как размер собственности.

Хотя Амазонка занимает почти половину территории страны, она является наименее населенной частью Колумбии, поэтому исторически ею пренебрегали во время президентских кампаний. Но в этом году впервые перед первым туром выборов состоялись телевизионные президентские дебаты, посвященные исключительно экологическим вопросам.

В своей правительственной программе Петро обещает уделять приоритетное внимание коллективным земельным титулам, таким как резервации коренных народов и зоны для безземельных фермеров. Он также обещает контролировать миграцию в Амазонку, бороться с любой деятельностью, вредоносной для лесов, такой как захват земель, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег через покупку земли.