В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Беларуси в 860 млн евро

Отказ от импорта из России и Беларуси больше всего скажется на логистике, металлургической и деревообрабатывающей сферах экономики Эстонии.
"Полное прекращение импорта товаров из России и Беларуси окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже", - говорится в обнародованном в воскресенье кратком докладе эстонского Центра мониторинга развития "Влияние отказа от импорта из России и Беларуси".
"Замещение импорта товаров из России и Беларуси осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену, - считает эксперт Центра мониторинга Уку Варблане. - Полное прекращение импорта необходимых материалов окажет наибольшее влияние на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность".
По его данным, замещение импортных товаров из России и Бедаруси товарами из других стран обходится дороже в транспортировке и хранении на 31%, в деревообработке - на 28%, в производстве металла - на 57%, в производстве изделий из металла - на 63% и в химической промышленности на 23%.
Полное прекращение импорта из России и Беларуси будет означать для эстонских компаний в дополнительные расходы в 860 млн евро по ценам 2021 года.
В проведенном анализе 540 товарных групп учитываются только прямые эффекты импортозамещения, то есть товары, которые импортируют сами компании. Но кроме того, скажутся и косвенные эффекты, такие как ценовое давление, вызванное подорожанием энергоносителей, импортом промежуточных продуктов из стран, которые ранее использовали российское или белорусское сырье.
В 2021 году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму 20 млрд евро, из которых 2,1 млрд евро (10,5% от общего объема импорта) поступило из России и 600 млн евро (3,1% от общего объема импорта) из Беларуси.
Главы МИД и Минтранса Азербайджана, Казахстана и Турции обсудят ТМТМ в Баку
Баку и Берлин имеют общие интересы во многих сферах - посол Германии
Баку и Вена отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества
В России до конца года почти втрое увеличат пропускную способность пункта на границе с Азербайджаном
Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,4%
В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн - университет Хопкинса
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ