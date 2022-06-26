Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине, сообщает Даунинг-стрит.
"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. (...) Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.
Помимо этого, лидеры условились продолжать и усиливать тесное сотрудничество Лондона и Парижа в таких областях как оборона и безопасность.
Встреча Джонсона и Макрона состоялась на полях саммита G7, который проходит 26-28 июня в Баварии.
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