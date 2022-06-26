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СНГ 26.06.2022 16:30

СМИ сообщили о визите Путина на следующей неделе в Душанбе и Ашхабад

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе и Ашхабад, сообщает "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).

"На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите", - сообщается на сайте программы.

В "Каспийскую пятерку" входят РФ, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

"По возвращении из важной среднеазиатской поездки Путин встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо", - сообщает программа.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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