СМИ сообщили о визите Путина на следующей неделе в Душанбе и Ашхабад

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе и Ашхабад, сообщает "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).

"На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите", - сообщается на сайте программы.

В "Каспийскую пятерку" входят РФ, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

"По возвращении из важной среднеазиатской поездки Путин встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо", - сообщает программа.