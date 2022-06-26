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Регион 26.06.2022 19:00

Иран сообщил о запуске ракеты в космос

Иран успешно провел запуск ракеты-носителя, сообщает в воскресенье иранское агентство "Тасним".

В министерстве обороны Ирана отметили, что пуск ракеты, получившей название "Золджанах", был проведен в научных целях.

В министерстве пояснили, что у ракеты - три ступени: две - на твердом топливе и одна - на жидком.

Ранее в июне западные СМИ сообщали со ссылкой на спутниковые снимки, что Иран, вероятно, готовится к запуску ракеты.

Associated Press отмечает, что пуск состоялся вскоре после визита в Тегеран главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля: стороны договорились, что Иран возобновит непрямые переговоры с США по вопросу возвращения в соглашение по иранскому атому (СВПД).

США и ряд других западных стран опасаются, что Иран может использовать космическую программу для отработки технологий, которые можно применять и в военных целях: для создания баллистических ракет.

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Тэги: ИРАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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