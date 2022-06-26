Власти Франции посчитали нужным согласовать «потолок» цен на нефть с экспортерами

Власти Франции считают правильной идею США о введении некого "потолка" цен на нефть, однако в отличие от Вашингтона, выступают за согласование этого с экспортерами, а не за введение мер самими покупателями в одностороннем порядке, пишет в воскресенье газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.
"Было бы намного эффективнее, если бы появился "потолок" цен на нефть, согласованный самими странами-экспортерами", - отметили в канцелярии французского президента.
"Этот вопрос нужно включить в темы, которые мы обсуждаем с ОПЕК и со всеми странами мира, добывающими нефть", - добавили в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в ФРГ обсудят американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы платить за нефть. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применять в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.
Однако в ряде стран Европе, в том числе, в Берлине, восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.
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