Bloomberg сообщил о планах стран G7 объявить о помощи Киеву

Лидеры стран G7 заявят о предоставлении новой финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления этих стран с саммита в Баварии.
"Мы продолжим предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также поддерживать ее столько, сколько это потребуется", - приводит агентство выдержки из документа, поступившего в его расположение.
Bloomberg подчеркивает, что данная "формулировка важна, поскольку члены G7 обеспокоены затягиванием" украинского кризиса. При этом некоторые страны, включая Германию и Францию, "намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров"
Как пишет агентство, в документе говорится, что лидеры G7 также рассматривают возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины.
Отмечается, что ранее в G7 обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращении рецессии, а также способы сохранения "давления на Россию".
Саммит G7 проходит в Баварии 26-28 июня.
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