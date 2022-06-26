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Оборона 26.06.2022 23:47

ВС Азербайджана контролируют ситуацию на границе с Арменией - Гасанов

Вооруженные силы Азербайджана контролируют ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в той части Карабаха, где временно размещен российский миротворческий контингент, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Ситуация в районе азербайджано-армянской государственной границы, где дислоцированы подразделения азербайджанской армии, и на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем», - заявил Гасанов в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ.

Министр обороны добавил, что при провокационных действиях противоположной стороны незамедлительно принимаются адекватные ответные меры.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЗАКИР ГАСАНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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