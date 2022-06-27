Министр обороны Азербайджана заявил об увеличении численности ВС после Второй Карабахской войны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о формировании спецподразделений коммандос в рамках реформ в азербайджанской армии после Второй Карабахской войны осенью 2020 года и заявил об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) страны.

«В составе азербайджанской армии были созданы оперативные (коммандос) подразделения и Национальный университет обороны. В том числе увеличена численность сил и средств за счет осуществления оптимизации штатов сил специального назначения и Военно-морских сил», - заявил он в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ.

Глава военного ведомства заметил, что личный состав данных спецподразделений прошел курсы подготовки в ВС Турции, отличившиеся военнослужащие были привлечены к инструкторским курсам. В результате нововведений, обратил внимание министр обороны, в азербайджанской армии был создан Учебный центр коммандос, в котором в настоящее время ведется подготовка личного состава для данных подразделений.

Говоря об изменениях, он отметил, что после Второй Карабахской войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поручил вывести азербайджанскую армию на новый уровень, которая будет представлять собой малую модель ВС Турции, а также обеспечить войска новейшими вооружением и военной техникой.

Р.Керимов