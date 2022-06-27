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Дальнее зарубежье 27.06.2022 09:15

Четыре человека погибли при обрушении трибун на корриде в Колумбии

По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили серьезные ранения в воскресенье после того, как часть арены в колумбийском городе Эль-Эспиналь в провинции Толима обрушилась во время корриды, сообщил губернатор Рикардо Ороско в эфире радиостанции BluRadio Colombia.

"На данный момент у нас есть подтвержденные данные о четырех жертвах - двух женщинах, взрослом мужчине и несовершеннолетнем. Плюс около 30 человек получили серьезные ранения", - сказал губернатор.

Мэр города Хуан Карлос Тамайо в воскресенье призвал граждан эвакуироваться из района инцидента.

"Мы глубоко сожалеем о том, что произошло на нашей арене для корриды", - говорится в заявлении Тамайо.

"Я хочу попросить всех граждан, которые находятся в этом районе, пожалуйста, эвакуируйтесь, власти уже реагируют на чрезвычайную ситуацию, и раненые доставлены в больницы", - отметил он.

Тамайо сообщил, что власти "уже начали расследование причин произошедшего".

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Тэги: КОЛУМБИЯ, АРЕНА, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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