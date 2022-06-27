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Дальнее зарубежье 27.06.2022 10:20

Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ремонт железных дорог Украины для вывоза зерна

Великобритания намерена выделить до 10 млн фунтов ($12,28 млн) на ремонт "Украинских железных дорог", чтобы облегчить вывоз зерна из страны, сообщает офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на материалы и оборудование для "Украинских железных дорог" для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как "максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна".

В последнее время в ряде районов мира наблюдаются проблемы с продовольствием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с российской специальной военной операцией на Украине. Похожую точку зрения высказывают и другие западные лидеры.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ДОРОГИ, ЗЕРНО


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