Формат сотрудничества Баку, Анкары и Нур-Султана укрепит связь Европы и Азии - глава МИД Азербайджана

Новый формат сотрудничества между министерствами иностранных дел и транспорта Баку, Анкары и Нур-Султана будет развивать транспортно-коммуникационное взаимодействие между Европой и Азией, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Новый формат встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции послужит улучшению транспортных коммуникаций между Европой и Азией", - сказал Байрамов на трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Этот формат, считает Байрамов, окажется очень эффективным, послужит укреплению отношений между странами и обеспечению безопасности в регионе.

Х.Насирзаде