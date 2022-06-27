Алиев открыл первую часть коммандос на госгранице с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье открыл новую воинскую часть сил специального назначения коммандос в Кельбаджарском районе (на границе с Арменией -ИФ), сообщает сайт главы государства.
Это вторая по счету воинская часть коммандос, открытая на освобожденных территориях Азербайджана и первая, открытая на государственной границе с Арменией.
"Шесть месяцев назад, 24 декабря в освобожденном Гадруте (Ходжавендский район, входит в состав Карабахского экономического района Азербайджана -ИФ) была открыта первая воинская часть коммандос. Открытие в Кельбаджаре новой воинской части коммандос свидетельствует о том, что после Второй Карабахской войны процесс армейского строительства идет полным ходом, и силы коммандос, наряду со всеми другими вооруженными силами, имеют все возможности для выполнения всех задач, стоящих перед страной, для защиты нашей территориальной целостности и наших границ", - сказал Алиев в своем выступлении перед военнослужащими новой части.
Президент Алиев добавил, что ВС Азербайджана размещены вдоль всей границы Азербайджана (с Арменией -ИФ).
"На всех границах созданы воинские части. В течение последних 1,5 лет после войны мы днем и ночью работали над тем, чтобы усилить нашу армию, обеспечить ее еще более современным оружием, занять все выгодные позиции вдоль границы, обустроиться, и добились этого... (..) Планируется открытие новых воинских частей спецназа, и в этих вооруженных силах будут служить тысячи азербайджанцев. Это увеличит нашу мощь", - подчеркнул Алиев.
Н.Аббасова
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