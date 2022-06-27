Баку, Анкара и Нур-Султан подписали декларацию по итогам трехсторонней встречи глав МИД и транспорта

Главы министерств транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана по итогам трехсторонней встречи в Баку в понедельник подписали совместную декларацию, сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Как сказала Абдуллаева журналистам, подписанный документ направлен на расширение сотрудничества во всех сферах транспорта и коммуникаций.
Х.Насирзаде
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