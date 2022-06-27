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Внешняя политика 27.06.2022 11:27

Баку, Анкара и Нур-Султан подписали декларацию по итогам трехсторонней встречи глав МИД и транспорта

Главы министерств транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана по итогам трехсторонней встречи в Баку в понедельник подписали совместную декларацию, сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как сказала Абдуллаева журналистам, подписанный документ направлен на расширение сотрудничества во всех сферах транспорта и коммуникаций.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖА, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ

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