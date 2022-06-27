70% граждан Финляндии не поддерживает изменений законодательства страны, чтобы соответствовать требованиям Турции о вступлении в НАТО - опрос

Большинство граждан Финляндии уверены, что страна не должна отказываться от своих принципов ради соответствия требованиям Турции о вступлении в НАТО.
"70% финнов считают, что Финляндия не должна менять свое законодательство или отказываться от своих принципов из-за условий, выдвигаемых Турцией. Только 14% считают возможным, что Финляндия пойти на уступки, остальные не имеют пока четкого мнения", - следует из данных опроса общественного мнения, проведенного фирмой Kantar TNS по заказу газеты Helsingin Sanomat.
При этом 79% респондентов поддерживают вступление страны в НАТО, 11% выступают против и 10% не определились. Это самый высокий показатель в истории измерений Helsingin Sanomat. Поддержка членства в НАТО возросла почти во всех группах населения и среди большинства членов различных политических организаций.
В предыдущем опросе, проведенном в начале мая, поддержка НАТО составила 73%, что также было самым высоким показателем на тот момент.
Опрос проводился через интернет-панель Gallup Forum с 20 по 22 июня. Общее число респондентов составило 1003 человека. Погрешность результатов опроса составляет примерно 3,1 процентных пункта. Опрашиваемым предлагалось ответить на 2 вопроса: "Турция предложила ряд условий для вступления Финляндии в НАТО, которые могут противоречить финскому законодательству. Должна ли Финляндия внести поправки в свое законодательство или отказаться от некоторых своих принципов, если это позволит Финляндии вступить в НАТО?" Второй вопрос касался поддержки вступления в НАТО.
18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО и как предполагалось, их обсуждение должно состояться на саммите альянса в конце июня.
Однако рассмотрение заявок Финляндии и Швеции блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий, в частности, обвиняет страны в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.
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