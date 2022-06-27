Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2022 13:28

Шольц заявил, что идею запрета на импорт золота из РФ еще нужно обсудить в ЕС

Предложение запретить импорт золота из РФ необходимо первым делом обсуждать на уровне ЕС, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Сперва все еще нужно провести дебаты на эту тему в ЕС", - приводит его слова издание "Тагесшпигель".

В то же время он заверил, что санкции против России работают, и "ослабят" ее.

Также Шольц затронул вопрос с участием РФ в саммите G20. По его словам, никто "не хочет торпедировать" работу формата G20.

"Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль", - подчеркнул канцлер.

Он пояснил, что до следующего саммита G20, намеченного на ноябрь в Индонезии, еще много времени, и международная ситуация может сильно измениться. Канцлер добавил, что власти ФРГ примут решение об участии в саммите незадолго до даты его проведения.

Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЗОЛОТО, МНЕНИЕ


Похожие новости


В ФРГ допустили дальнейшее снижение поставок газа из РФ Канцлер ФРГ выступил против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО В МИД РФ заявили, что отказ Берлина от российских энергоресурсов негативно скажется на позициях ФРГ на мировых рынках Германия ждет поддержки Сербией санкций против РФ - Шольц В Германии увидели признаки ослабления европейского единства по отношению к России Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию в Украине - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az