Шольц заявил, что идею запрета на импорт золота из РФ еще нужно обсудить в ЕС

Предложение запретить импорт золота из РФ необходимо первым делом обсуждать на уровне ЕС, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Сперва все еще нужно провести дебаты на эту тему в ЕС", - приводит его слова издание "Тагесшпигель".
В то же время он заверил, что санкции против России работают, и "ослабят" ее.
Также Шольц затронул вопрос с участием РФ в саммите G20. По его словам, никто "не хочет торпедировать" работу формата G20.
"Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль", - подчеркнул канцлер.
Он пояснил, что до следующего саммита G20, намеченного на ноябрь в Индонезии, еще много времени, и международная ситуация может сильно измениться. Канцлер добавил, что власти ФРГ примут решение об участии в саммите незадолго до даты его проведения.
Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота.
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