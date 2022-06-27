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Дальнее зарубежье 27.06.2022 13:45

G7 собирается расширить санкции против оборонного сектора России - Белый дом

Страны G7 намерены еще сильнее ограничить России доступ к промышленным ресурсам и технологиям, которые поддерживают сферу российской обороны, сообщает Белый дом.

"Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе подчеркивается, что Вашингтон, в частности, введет больше блокирующих санкций в отношении крупных российских государственных предприятий для того, чтобы затронуть "цепочки поставок продукции оборонного назначения".

Кроме того, по данным американской администрации, США в координации с G7 применят санкции к сотням физических и юридических лиц. США также намерены повысить пошлины на более 570 групп товаров из России стоимостью около $2,3 млрд.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.

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Тэги: США, G7, РОССИЯ, САНКЦИИ


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