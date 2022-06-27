Из РФ в Европу сейчас поступает в два раза меньше газа, чем в тот же период прошлого года - ЕК

Объемы поставок газа из России в Европу сейчас сократились в два раза по сравнению с показателями лета прошлого года, не исключено и дальнейшее их снижение, заявила в понедельник член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Поставки газа из России сейчас составляют половину от объемов, которые мы получали в это же время в прошлом году. Они могут и дальше сокращаться", - заявила Симсон перед встречей ЕС на уровне министров энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

В том, что касается поставок газа, ЕС готов к любому развитию событий, подчеркнула она.

Симсон добавила, что на встрече в понедельник она представит министрам конкретные шаги, которые, по ее мнению, помогли бы странам союза лучше подготовиться к сокращению поставок газа. Один из таких шагов - координация сокращения спроса на газ.

В субботу Симсон заявила, что 12 государств ЕС полностью или частично остались без газа из России. Она добавила, что на прошедшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.

Симсон подчеркнула, передает BNS, что совместные закупки газа требуют единогласия и координации между государствами-членами, и что работа Еврокомиссии создает для этого необходимые условия.

"Хорошая новость заключается в том, что в мае в очередной раз был установлен рекорд по поступлению СПГ в Европу - 12,8 млрд кубометров - это самый большой месячный объем за всю историю", - отметила она.

В конце мая сообщалось, что Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.