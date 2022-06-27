В Азербайджане завершено строительство первой в мире самоходной баржи на воздушной подушке

Судоремонтно-строительный завод "Зых", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO), завершил строительство первой в мире самоходной грузовой баржи на воздушной подушке.
"Автором и заказчиком баржи "ACB Argymak" выступил альянс Caspian Mainport Aktau LLP - CMI Offshore Group. Строительные работы начались в 2019 году на судостроительном заводе в Глазго, но остановились на начальном этапе из-а банкротства компании. Позднее корпус баржи, изготовленный в Глазго, был разделен на две секции и доставлен в Азербайджан. Строительство баржи было продолжено на доке судоремонтно-строительного завода "Зых"", - говорится в сообщении ASCO.
По информации пароходства, постройка баржи была завершена в короткий срок. Испытания транспортного средства уже завершены. Баржа получила классификационное свидетельство от итальянского классификационного общества "RINA Services S.p.A.".
"В настоящее время ведутся другие необходимые работы по оформлению документов. По завершении процесса плавучее средство будет отправлено в Казахстан. Баржа будет эксплуатироваться на месторождении Кашаган. Уникальный проект имеет длину 56 метров и ширину 24 метров. Максимальная скорость баржи грузоподъемностью 150 тонн составляет 6 узлов. "ACB Argymak" будет управляться экипажем из 6 человек", - говорится в информации.
На самоходной барже, предназначенной для эксплуатации на мелководье, установлены два водяных и два воздушных винта, что позволяет использовать баржу даже в ледяных водах.
"Строительство первой в мире самоходной грузовой баржи стало большим опытом для ASCO. В дальнейшем планируется реализация подобных новых проектов на основе такого опыта", - отмечает ASCO.
Н.Аббасова
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