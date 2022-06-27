Путин во вторник посетит Таджикистан, встретится с Рахмоном - Песков

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит с рабочим визитом Таджикистан, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан. Там будет его встреча, переговоры, формальная часть с Рахмоном", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о формате переговоров, представитель Кремля заявил, что Путин и Рахмон будут беседовать один на один.