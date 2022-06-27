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СНГ 27.06.2022 15:00

Путин во вторник посетит Таджикистан, встретится с Рахмоном - Песков

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит с рабочим визитом Таджикистан, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан. Там будет его встреча, переговоры, формальная часть с Рахмоном", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о формате переговоров, представитель Кремля заявил, что Путин и Рахмон будут беседовать один на один.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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