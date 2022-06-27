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Оборона 27.06.2022 14:20

Военные Турции, Азербайджана и Грузии осенью проведут совместные учения "Eternity-2022"

В Турции состоялось первое совещание по планированию военных учений "Eternity-2022", сообщает турецкое Минобороны.

"Военные учения "Eternity-2022" пройдут с 17 по 28 октября 2022 года с участием военнослужащих Турции, Азербайджана и Грузии. Первое совещание по планированию учений состоялось в понедельник в Стамбуле в штабе командования первой армии с участием представителей министерств обороны трех стран", - говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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