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Последствия запрета ряда стран G7 на импорт золота из РФ будут символическими - эксперты

План ряда стран G7 запретить импорт российского золота будет иметь скорее символическое значение и не приведет к скачку цен на драгметалл, поскольку поставки золота из РФ уже ограничены санкциями, считают аналитики, мнения которых приводит агентство Bloomberg.

Лидеры Великобритании, США, Японии и Канады намерены объявить о введении запрета на импорт золота из РФ на саммите G7, проходящем 26-28 июня в Германии, сообщили в воскресенье в канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

В Британии считают, что готовящиеся меры будут иметь глобальный охват и закроют российскому золоту официальный доступ к зарубежным рынкам. Эксперты, однако, отмечают, что Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) - устанавливающая стандарты для рынка золота, еще в начале марта приостановила действие статуса Good Delivery ("надежная поставка") для российских производителей золота, в связи с чем, последствия официального запрета будут не столь серьезными, как ожидается.

"Последствия введения запрета на импорт российского золота странами G7, вероятно, будут сдержанными, поскольку отрасль уже приняла меры для ограничения поставок золота из РФ, - говорит аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Этот шаг, кажется, будет по большей части символическим".

Хотя западные санкции, введенные против РФ в связи с ее военной операцией на территории Украины, в основном закрыли рынки Европы и США для российского золота, планируемый странами G7 запрет приведет к полному разрыву связей России с двумя крупнейшими мировыми центрами торговли золотом - Лондоном и Нью-Йорком, отмечает Bloomberg.

Сырьевой аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что запрет "станет простой формализацией того, что уже было предпринято в рамках санкций". Решение G7 не приведет к резкому подъему цен на золото, считает он.

Запрет вряд ли окажет какое-либо серьезное влияние на цены, поскольку в настоящее время динамику рынка золота определяют макроэкономические факторы, говорит эксперт Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэвид Хайнс.

Не ждет последствий для цен на золото и главный аналитик по сырьевым рынкам Oanda Corp. Джеффри Хэлли. "В действительности, это будет просто официальным утверждением уже действующих неофициальных мер и вряд ли ощутимо изменит перспективы рынка золота", - сказал он.

Спотовая цена золота в Лондоне в понедельник поднялась на 0,5%, до $1835,99 за унцию.

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Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ЗАПРЕТ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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