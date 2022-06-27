G7 призывает РФ обеспечить свободный проход судов с сельхозпродукцией в Черном море - заявление

Страны G7 призывают Россию гарантировать свободный проход судов с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов, сообщается в совместном заявлении этих стран.

"Мы настоятельно призываем Россию (...) обеспечить безопасный проход судов с сельскохозяйственными товарами из украинских портов на Черном море", - говорится в документе.

Подчеркивается, что страны G7 намерены решительно поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, масла и прочих сельхозтоваров.

"Мы также будем способствовать разработке скоординированных инициатив по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также реагировать на причины возникновения глобального продовольственного кризиса", - отмечается в заявлении.