Аномальная жара может привести в Токио к перебоям в энергоснабжении

Власти Японии предупредили в понедельник о возможной нехватке электроэнергии в Токио из-за аномальной жары, сообщает Associated Press.

"На нас обрушилась аномальная жара... Пожалуйста, экономьте как можно больше электроэнергии", - приводит агентство слова главы отдела по проблемам энергоснабжения в Министерстве экономики и промышленности Японии Канамэ Огавы.

Чиновник отметил, что потребление энергии в понедельник оказалось выше, чем ожидалось, и призвал людей правильно пользоваться кондиционерами, а также принимать все необходимые меры предосторожности во избежание тепловых ударов.

В течение минувшей недели в Токио с признаками теплового удара были госпитализированы более 250 человек.

В северной части Токио в субботу температура достигла 40,2 градусов по Цельсию - это рекорд за все время наблюдений.