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Дальнее зарубежье 27.06.2022 18:37

Аномальная жара может привести в Токио к перебоям в энергоснабжении

Власти Японии предупредили в понедельник о возможной нехватке электроэнергии в Токио из-за аномальной жары, сообщает Associated Press.

"На нас обрушилась аномальная жара... Пожалуйста, экономьте как можно больше электроэнергии", - приводит агентство слова главы отдела по проблемам энергоснабжения в Министерстве экономики и промышленности Японии Канамэ Огавы.

Чиновник отметил, что потребление энергии в понедельник оказалось выше, чем ожидалось, и призвал людей правильно пользоваться кондиционерами, а также принимать все необходимые меры предосторожности во избежание тепловых ударов.

В течение минувшей недели в Токио с признаками теплового удара были госпитализированы более 250 человек.

В северной части Токио в субботу температура достигла 40,2 градусов по Цельсию - это рекорд за все время наблюдений.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ЖАРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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