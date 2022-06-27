Tesla, Ford и GM повышают цены на электрокары на фоне роста затрат и спроса

Высокие цены на бензин побуждают все большее количество потребителей рассмотреть возможность приобретения электромобилей, однако стоимость этих транспортных средств в дилерских центрах тоже может их неприятно удивить, пишет газета The Wall Street Journal.
Автопроизводители в США повышают цены на электромобили, чтобы компенсировать растущую стоимость компонентов, используемых в батареях. Компании также извлекают выгоду из высокого интереса потребителей к электрокарам на фоне выхода на рынок новых моделей.
Tesla Inc., Ford Motor Co., General Motors Co., Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. за прошедшие месяцы увеличили цены на ряд моделей электрокаров.
Так, GM на прошлой неделе повысила стоимость электропикапа GMC Hummer на $6,25 тыс. Теперь его цена составляет от около $85 тыс. до $105 тыс.
Тем временем Tesla в текущем году повышала цены на электрокар Model Y SUV версии Performance три раза с начала года, увеличив ценник примерно на 9%. Сейчас стоимость модели составляет $69,9 тыс.
Средняя цена за электромобили в США в мае взлетела на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила около $54 тыс. Для сравнения, средняя цена на автомобили с двигателем внутреннего сгорания выросла на 14% за аналогичный период, до около $44,4 тыс.
Компании говорят, что пытаются компенсировать наблюдающийся в последнее время рост цен на сырьевые материалы, использующиеся в производстве аккумуляторов для электрокаров. На текущий момент они являются самым дорогим компонентом электромобиля. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP.
Крупные автопроизводители стремятся расширить ассортимент электромобилей на фоне ужесточения регулирования в отношении вредных выбросов, опасений акционеров по поводу влияния традиционных автомобилей на экологию и воодушевления инвесторов на Уолл-стрит по поводу потенциала роста рынка электромобилей.
Стоимость разработки электромобилей за прошедшие два года выросла вдвое, подсчитали эксперты AlixPartners. Ожидается, что автопроизводители потратят в общей сложности $526 млрд на переход на электромобили за пятилетний период, который завершится в 2026 году.
Между тем рост цен на сырьевые материалы может усложнить этот процесс, отмечают аналитики.
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