Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2022 23:38

Tesla, Ford и GM повышают цены на электрокары на фоне роста затрат и спроса

Высокие цены на бензин побуждают все большее количество потребителей рассмотреть возможность приобретения электромобилей, однако стоимость этих транспортных средств в дилерских центрах тоже может их неприятно удивить, пишет газета The Wall Street Journal.

Автопроизводители в США повышают цены на электромобили, чтобы компенсировать растущую стоимость компонентов, используемых в батареях. Компании также извлекают выгоду из высокого интереса потребителей к электрокарам на фоне выхода на рынок новых моделей.

Tesla Inc., Ford Motor Co., General Motors Co., Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. за прошедшие месяцы увеличили цены на ряд моделей электрокаров.

Так, GM на прошлой неделе повысила стоимость электропикапа GMC Hummer на $6,25 тыс. Теперь его цена составляет от около $85 тыс. до $105 тыс.

Тем временем Tesla в текущем году повышала цены на электрокар Model Y SUV версии Performance три раза с начала года, увеличив ценник примерно на 9%. Сейчас стоимость модели составляет $69,9 тыс.

Средняя цена за электромобили в США в мае взлетела на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила около $54 тыс. Для сравнения, средняя цена на автомобили с двигателем внутреннего сгорания выросла на 14% за аналогичный период, до около $44,4 тыс.

Компании говорят, что пытаются компенсировать наблюдающийся в последнее время рост цен на сырьевые материалы, использующиеся в производстве аккумуляторов для электрокаров. На текущий момент они являются самым дорогим компонентом электромобиля. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP.

Крупные автопроизводители стремятся расширить ассортимент электромобилей на фоне ужесточения регулирования в отношении вредных выбросов, опасений акционеров по поводу влияния традиционных автомобилей на экологию и воодушевления инвесторов на Уолл-стрит по поводу потенциала роста рынка электромобилей.

Стоимость разработки электромобилей за прошедшие два года выросла вдвое, подсчитали эксперты AlixPartners. Ожидается, что автопроизводители потратят в общей сложности $526 млрд на переход на электромобили за пятилетний период, который завершится в 2026 году.

Между тем рост цен на сырьевые материалы может усложнить этот процесс, отмечают аналитики.



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОКАРЫ, ЦЕНЫ


Похожие новости


GM, Ford и Fiat Chrysler закрывают заводы под давлением профсоюза ЕС оценивает возможность обсуждения со странами-производителями автомобилей общих условий торговли Продажи автомобилей в США в сентябре выросли до максимума за 12 лет Продажи автомобилей в США упали в марте до минимума за 2 года Трамп пообещал главам автомобилестроительных концернов смягчить регулирование в сфере окружающей среды Продажи автомобилей в США в мае выросли до максимума за десятилетие

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az