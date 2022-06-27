Число подпавших под санкции РФ граждан Канады превысило 700 человек

Россия закрыла въезд еще для 43 канадских граждан, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, под санкциями РФ теперь находится 701 гражданин Канады.