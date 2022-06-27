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Дальнее зарубежье 27.06.2022 16:40

Число подпавших под санкции РФ граждан Канады превысило 700 человек

Россия закрыла въезд еще для 43 канадских граждан, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, под санкциями РФ теперь находится 701 гражданин Канады.

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Тэги: РОССИЯ, КАНАДА, ГРАЖДАНЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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