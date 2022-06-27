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ТЭК 27.06.2022 17:51

Израиль, возможно, согласится на поставки Ираном нефти в Сирию под контролем США

Израиль может дать согласие на поставки Ираном нефти для Сирии в рамках готовящейся при посредничестве США сделки, сообщает в понедельник газета The Times of Israel.

Договоренность о поставках иранскими танкерами нефти для Сирии являются частью шагов по облегчению режима санкций в отношении Тегерана в преддверии вероятного возобновления в Вене после трехмесячного перерыва переговоров по восстановлению действия Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, пишет издание.

Если Израиль даст согласие, поставки нефти будут осуществляться под контролем США и при полной транспарентности со стороны иранских властей.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, НЕФТЬ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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