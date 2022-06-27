Израиль, возможно, согласится на поставки Ираном нефти в Сирию под контролем США

Израиль может дать согласие на поставки Ираном нефти для Сирии в рамках готовящейся при посредничестве США сделки, сообщает в понедельник газета The Times of Israel.
Договоренность о поставках иранскими танкерами нефти для Сирии являются частью шагов по облегчению режима санкций в отношении Тегерана в преддверии вероятного возобновления в Вене после трехмесячного перерыва переговоров по восстановлению действия Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, пишет издание.
Если Израиль даст согласие, поставки нефти будут осуществляться под контролем США и при полной транспарентности со стороны иранских властей.
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