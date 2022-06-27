США и ЕС продолжат работу над сокращением доходов РФ от продажи энергоносителей - Белый дом

США и ЕС в ближайшие месяцы будут искать новые способы ограничить доходы РФ от поставок энергоносителей, заявили в понедельник американский президент Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В предстоящие месяцы мы также будем работать над поиском новых методов еще больше сократить доходы РФ в сфере энергетики", - отмечается в заявлении на сайте Белого дома.

В то же время Байден и фон дер Ляйен признали, "что масштабы этого вызова являются значительными".

Также Байден и фон дер Ляйен напомнили, что США и ЕС продолжают партнерство с целью диверсифицировать поставки энергоносителей в Европу. Согласно заявлению, в то время как РФ прекратила поставки природного газа в некоторые страны-члены ЕС, США и другие производители нарастили газовый экспорт. Так, с марта 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли на 75% в сравнении с 2021 годом, а поставки СПГ из США увеличились в три раза.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в ФРГ обсудят американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы платить за нефть. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применять в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Однако в ряде стран Европе, в том числе, в Берлине, восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.

Накануне газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что власти Франции считают правильной идею США о введении некого "потолка" цен на нефть, однако в отличие от Вашингтона, выступают за согласование этого с экспортерами, а не за введение мер самими покупателями в одностороннем порядке.