РФ и Армения начали обсуждение проекта нового атомного энергоблока в республике

Специалисты из Армении и России начали переговоры по проекту будущего нового атомного энергоблока на территории республики, сообщает пресс-служба Армянской АЭС.
На встрече, которая прошла в Ереване, был рассмотрен вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт, который прошел соответствующие испытания.
В повестку переговоров входило обсуждение структуры предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО), технического задания на проведение ТЭО и подходов к применимым нормативно-техническим документам и лицензированию.
Российскую делегацию на встрече возглавлял руководитель проекта, советник президента АО "РЭП" Виктор Колесников. Обсуждение проекта нового блока на АЭС осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, ранее заключенного между ЗАО "Армянская атомная электростанция" и АО "Русатом Оверсиз".
Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок имеет мощность 407,5 МВт. Станция вырабатывает до 45% всей производимой в стране электроэнергии.
Ранее, в октябре 2021 года, министр территориального управления и инфраструктуры республики Гнел Саносян говорил, что Армения планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию новой АЭС после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году.
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