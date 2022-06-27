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СНГ 27.06.2022 19:14

Бюджет Беларуси недополучит в I полугодии до $0,5 млрд из-за санкций - Минфин

Республиканский бюджет Беларуси в первом полугодии недополучит около $0,5 млрд из-за снижения поступлений экспортных пошлин от торговли подсанкционными нефтепродуктами и калийными удобрениями, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Недопоступит в республиканский бюджет от плана полугодия от 1 млрд до 1,2 млрд белорусских рублей ($400-480 млн по текущему курсу - ИФ). Это связано в первую очередь со снижением поступлений пошлин на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты. Основные причины здесь такие", - сказал Селиверстов, которого цитирует госагентство БелТА.

В результате, по его оценке, доходы республиканского бюджета за полугодие составят 43-44% от годового плана.

При этом министр отметил, что доходы местных бюджетов исполняются с превышением плана. "Дополнительный объем поступлений - около 400 млн рублей ($160 млн - ИФ) относительно аналогичного периода прошлого года. И, в принципе, с учетом имеющихся поступлений в местные бюджеты и того, что у нас есть остатки республиканского бюджета, мы сейчас идем достаточно уверенно. Каких-то проблем с платежами у нас нет", - сказал Селиверстов.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, БЮДЖЕТ, САНКЦИИ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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