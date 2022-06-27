Лондон на этой неделе намерен принять новые меры против РФ в сфере торговли - МИД

Великобритания на этой неделе собирается принять законодательство, предусматривающее новые торговые санкции в отношении России, сообщает британский МИД.
"Великобритания ужесточает санкции, дальнейшее законодательство по ряду торговых запретов примут на этой неделе, больше мер ожидаются в следующем месяце", - говорится в опубликованной на сайте британского МИДа совместной статье главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс и ее украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
В сообщении говорится, что Лондон призывает страны "приложить больше усилий, чтобы отрезать Россию от основных источников иностранного дохода: энергетики и экспортных товаров, таких как золото".
Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении ввести запрет на импорт российского золота. Однако в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение запретить импорт золота из РФ необходимо сначала обсудить на уровне ЕС.
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