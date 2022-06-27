НАТО выделит Украине существенный пакет военной помощи - Столтенберг

Лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде договорятся о выделении дополнительной помощи украинским военным, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"На саммите мы согласуем всеобъемлющий пакет помощи для Украины", - сказал генсек.

Он пояснил, что пакет будет, в частности, включать поставки оборудования для защищённой связи, систем для борьбы против беспилотников, топливо.

Столтенберг заявил, что в долгосрочной перспективе цель НАТО - "добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению".

Саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня.