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ТЭК 27.06.2022 18:00

Порт Батуми из-за западных санкций отказался разгружать 30 тыс. т российской нефти с турецкого танкера

Грузинский порт Батуми отказался разгружать турецкий танкер, доставивший в Грузию нефть из России, причиной этого являются западные санкции, которые Грузия тщательно соблюдает, сказал вице-премьер - министр экономики Леван Давиташвили на брифинге в понедельник.

По данным Минэкономики Грузии, на борту турецкого судна находится до 30 тыс. тонн нефти.

Давиташвили на брифинге сообщил, что таможенники в настоящее время тщательно изучают документы на груз и примут решение в рамках режима западных санкций. Он решительно отверг информацию, которая, по его словам, встречается в ряде СМИ, о том, что Грузия якобы способствует РФ в обходе западных санкций. Министр подчеркнул, что органы власти страны действуют с максимальной ответственностью в вопросе выполнения западных санкций. Он добавил, что не было ни одного случая, чтобы Тбилиси нарушил эти санкции.

Грузия ранее отказалась вводить собственные санкции, сочтя, что отказ от российского рынка приведет к коллапсу собственной экономики, но соблюдает западные санкции

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, БАТУМИ, НЕФТЬ


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