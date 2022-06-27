Согласия у G7 по вопросу ограничения цен на нефть РФ пока нет - советник президента США

Страны G7 не достигли соглашения по возможному установлению лимита цен на нефть РФ, однако обсуждения по этой теме развиваются в правильном направлении, заявил журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Решение по ограничению цен на нефть РФ не утвердили окончательно, но тенденция - хорошая", - приводит его слова Bloomberg.

Также Салливан не согласился с заявлениями, что эта инициатива встречает сопротивление. Он отметил, что для реализации предложения с лимитом цен требуется "техническая работа".

Кроме того, Салливан упомянул, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в течение ближайших нескольких недель.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в ФРГ обсудят американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы платить за нефть. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применять в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Однако в ряде стран Европе, в том числе, в Берлине, восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.

Накануне газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что власти Франции считают правильной идею США о введении некого "потолка" цен на нефть, однако в отличие от Вашингтона, выступают за согласование этого с экспортерами, а не за введение мер самими покупателями в одностороннем порядке.