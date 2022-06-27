НАТО не видит возможности для диалога с РФ, но хочет сохранить линии связи - Столтенберг

В НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией, но при этом понимают необходимость сохранения работающих каналов связи для предотвращения конфликтных ситуаций, заявил в понедельник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Россия сама закрыла дверь для диалога... Мы сожалеем о такой позиции, но они сами выбрали путь конфронтации", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что "при этом нам, тем не менее, необходимы каналы связи, чтобы предотвращать инциденты, конфликтные ситуации". Он предположил, что в будущем эти каналы можно будет использовать для обсуждения темы контроля над вооружениями.