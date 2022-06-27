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Дальнее зарубежье 27.06.2022 17:15

НАТО не видит возможности для диалога с РФ, но хочет сохранить линии связи - Столтенберг

В НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией, но при этом понимают необходимость сохранения работающих каналов связи для предотвращения конфликтных ситуаций, заявил в понедельник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Россия сама закрыла дверь для диалога... Мы сожалеем о такой позиции, но они сами выбрали путь конфронтации", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что "при этом нам, тем не менее, необходимы каналы связи, чтобы предотвращать инциденты, конфликтные ситуации". Он предположил, что в будущем эти каналы можно будет использовать для обсуждения темы контроля над вооружениями.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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