Начало нового раунда переговоров по снятию санкций с Ирана запланировано на эту неделю, заявили в Тегеране

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры о снятии американских санкций с его страны для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) начнутся на этой неделе.
"Дата и место переговоров практически подтверждены. Переговоры пройдут в одной из стран Персидского залива, и эти переговоры начнутся на этой неделе", - , сообщило в понедельник иранское агентство ISNA со ссылкой на слова Хатибзаде.
Ранее он заявлял, что условием возвращения Ирана в СВПД является отмена всех санкций США и их возвращение к решению проблем путем переговоров, а не санкционного давления.
С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
В последние недели официальные лица в США и других западных странах предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.
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