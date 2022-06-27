Начало нового раунда переговоров по снятию санкций с Ирана запланировано на эту неделю, заявили в Тегеране

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры о снятии американских санкций с его страны для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) начнутся на этой неделе.

"Дата и место переговоров практически подтверждены. Переговоры пройдут в одной из стран Персидского залива, и эти переговоры начнутся на этой неделе", - , сообщило в понедельник иранское агентство ISNA со ссылкой на слова Хатибзаде.

Ранее он заявлял, что условием возвращения Ирана в СВПД является отмена всех санкций США и их возвращение к решению проблем путем переговоров, а не санкционного давления.

С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В последние недели официальные лица в США и других западных странах предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.